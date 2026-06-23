Массовое ДТП в Екатеринбурге: при столкновении пяти машин пострадали три человека

В Екатеринбурге произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, в результате которого травмы получили три человека. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области на платформе MAX.
По предварительным данным ведомства, авария случилась 23 июня в районе дома № 31 по улице Вильгельма де Геннина, непосредственно перед перекрестком с улицей Краснолесья. На дороге столкнулись грузовой автомобиль и четыре легковые машины.
В результате столкновения пострадали три человека. С травмами различной степени тяжести они были переданы медикам, которые сейчас оказывают им необходимую помощь.
На месте происшествия работают экипажи ГАИ.