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Массовое ДТП в Екатеринбурге: при столкновении пяти машин пострадали три человека

Крупное дорожно-транспортное происшествие с пятью машинами зафиксировано в Екатеринбурге 23 июня. По данным Госавтоинспекции, на улице Вильгельма де Геннина столкнулись грузовой автомобиль и четыре легковушки.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Екатеринбурге произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, в результате которого травмы получили три человека. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области на платформе MAX.

По предварительным данным ведомства, авария случилась 23 июня в районе дома № 31 по улице Вильгельма де Геннина, непосредственно перед перекрестком с улицей Краснолесья. На дороге столкнулись грузовой автомобиль и четыре легковые машины.

В результате столкновения пострадали три человека. С травмами различной степени тяжести они были переданы медикам, которые сейчас оказывают им необходимую помощь.

На месте происшествия работают экипажи ГАИ.