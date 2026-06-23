Нижегородец похитил 350 тысяч рублей, выделенных на поддержку бизнеса

Балахнинский городской суд вынес приговор жителю Нижнего Новгорода, признанному виновным в мошенничестве в крупном размере, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области. В начале 2025 года он подал в управление соцзащиты заявление на получение 350 тысяч рублей по программе поддержки малого предпринимательства, представив фиктивные документы.
По данным следствия, подсудимый изготовил смету и другие обязательные бумаги, не намереваясь приобретать оборудование и вести деятельность. После заключения социального контракта деньги поступили на его счёт, были обналичены и использованы по личному усмотрению, а в ведомство он направил недостоверные сведения о якобы реализуемом бизнес‑плане.
Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год шесть месяцев.
Ранее сообщалось, что полиция начала проверку кражи икон со скитов нижегородских староверов.