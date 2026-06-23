Нижегородец похитил 350 тысяч рублей, выделенных на поддержку бизнеса

По данным следствия, подсудимый изготовил смету и другие обязательные бумаги, не намереваясь приобретать оборудование и вести деятельность. После заключения социального контракта деньги поступили на его счёт, были обналичены и использованы по личному усмотрению, а в ведомство он направил недостоверные сведения о якобы реализуемом бизнес‑плане.