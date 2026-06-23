Угрозу непосредственного удара БПЛА отменили в Воронеже

Угрозу непосредственного удара беспилотников в Воронеже отменили в 16:14 вторника, 23 июня. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил в своём канале в мессенджере МАКС.
Прямой удар БПЛА угрожал столице Черноземья чуть больше пятнадцати минут. Информации о сбитых за это время беспилотниках не поступало.
На момент публикации на всей территории Воронежской области сохраняется режим опасности атаки БПЛА. Он действует уже больше пяти часов.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше