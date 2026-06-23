Два человека погибли и двое пострадали при работах в канализации во Владимире

В городе Владимире прокуратура начала проверку по факту несчастного случая на производстве, в результате которого погибли два человека. Инцидент произошел на одном из объектов муниципального унитарного предприятия (МУП) «Владимирводоканал», сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.
По предварительным данным, трагедия случилась во время проведения ремонтных работ на канализационных сетях в районе дома № 27-ж по Судогодскому шоссе. Двое рабочих, спустившихся в канализационный колодец, погибли на месте. Еще двое сотрудников предприятия получили травмы и были экстренно госпитализированы в городскую больницу.
Для координации действий экстренных служб и правоохранительных органов на место происшествия выехала исполняющая обязанности заместителя прокурора Владимира Яна Титова.
В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст всестороннюю правовую оценку обстоятельствам произошедшего, уделив особое внимание соблюдению на предприятии требований техники безопасности и охраны труда. При выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.