Два человека погибли и двое пострадали при работах в канализации во Владимире

По предварительным данным, трагедия случилась во время проведения ремонтных работ на канализационных сетях в районе дома № 27-ж по Судогодскому шоссе. Двое рабочих, спустившихся в канализационный колодец, погибли на месте. Еще двое сотрудников предприятия получили травмы и были экстренно госпитализированы в городскую больницу.