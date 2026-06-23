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Два человека погибли и двое пострадали при работах в канализации во Владимире

Во Владимире прокуратура начала проверку по факту гибели двух рабочих на объекте МУП «Владимирводоканал». Трагедия произошла при ремонте канализационных сетей на Судогодском шоссе. Еще двое сотрудников предприятия были госпитализированы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В городе Владимире прокуратура начала проверку по факту несчастного случая на производстве, в результате которого погибли два человека. Инцидент произошел на одном из объектов муниципального унитарного предприятия (МУП) «Владимирводоканал», сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

По предварительным данным, трагедия случилась во время проведения ремонтных работ на канализационных сетях в районе дома № 27-ж по Судогодскому шоссе. Двое рабочих, спустившихся в канализационный колодец, погибли на месте. Еще двое сотрудников предприятия получили травмы и были экстренно госпитализированы в городскую больницу.

Для координации действий экстренных служб и правоохранительных органов на место происшествия выехала исполняющая обязанности заместителя прокурора Владимира Яна Титова.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст всестороннюю правовую оценку обстоятельствам произошедшего, уделив особое внимание соблюдению на предприятии требований техники безопасности и охраны труда. При выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.