В Беларуси соцработник сделала ремонт в квартире на деньги опекаемого пенсионера

Фигурантка получил доступ к многолетним накоплениям белоруса, который был уверен, что соцработник не выйдет за рамки его устоявшихся ежемесячных расходов. Вместе с тем в период с февраля 2024 года по сентябрь 2025 года женщина без ведома пенсионера сняла с его счета и присвоила себе более 33 000 рублей.