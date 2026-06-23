В Беларуси соцработник сделала ремонт в квартире на деньги опекаемого пенсионера. Подробности приводит Следственный комитет.
В августе 2017 года 45-летняя жительница деревни Бобровичи устроилась в отделение Территориального центра социального обслуживания населения Калинковичского района. Среди ее подопечных оказался 81-летний мужчина. Женщина помогала пенсионеру в различных бытовых вопросах, в том числе в покупке лекарств и продуктов.
На протяжении некоторого времени мужчина сам обналичивал пенсию, передавая необходимую сумму соцработнику. Но в 2023 году пенсионер оформил на женщину доверенность на право распоряжаться деньгами, которые находятся на его банковском счете.
Фигурантка получил доступ к многолетним накоплениям белоруса, который был уверен, что соцработник не выйдет за рамки его устоявшихся ежемесячных расходов. Вместе с тем в период с февраля 2024 года по сентябрь 2025 года женщина без ведома пенсионера сняла с его счета и присвоила себе более 33 000 рублей.
В мае 2024 года соцработник по собственной инициативе обналичила 50 000 рублей, завернула их в газету и принесла своему подопечному в квартиру «для хранения». Указанные деньги мужчина положил под кровать, однако через несколько месяцев фигурантка на его глазах забрала указанную сумму.
«Неприглядная история получала огласку осенью 2025 года, когда сельчанка находилась на больничном. Потерпевший рассказал о своих бедах подменному соцработнику, что в итоге привело к возбуждению уголовного дела», — сообщили в ведомстве.
В момент осмотра и обыска по месту жительства фигурантки было изъято 25 900 белорусских рублей и 40 000 российских рублей.
Как установило следствие, в период противоправной деятельности женщина смогла сделать ремонт в семейной квартире, купить бытовую и компьютерную технику, а также мебель. Кроме того, она переехала в купленный для себя дом, обзавелась бензопилой, бензотриммером, насосной станцией, поросятами. Также фигурантка обновила гардероб и стала посетительницей местного бара.
«На имущество обвиняемой наложен арест на сумму свыше 11 тысяч рублей», — заявили в СК.
В ходе предварительного следствия белоруска неоднократно меняла свои показания и не признавала вину. Ей было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 206 Уголовного кодекса — грабеж, совершенный в особо крупном размере, а также по части 3 статьи 211 УК — присвоение имущества лицом, которому оно вверено, совершенное повторно, в крупном размере. Она заключена под стражу.
Суд Житковичского района назначил бывшему социальному работнику наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, была назначен штраф в размере 200 базовых величин, или 9000 рублей (в июне 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей). Также белоруска лишена права занимать должности, которые связаны с социальным обслуживанием населения, сроком на 5 лет.
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