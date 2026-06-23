Пермячку напугала ночная стрельба в окна квартиры в микрорайоне Южный

Неизвестные обстреляли окна жилого дома в Перми, сообщили очевидцы в соцсетях.
Как пишет группа в ВК «Инцидент. Пермь», отверстия от выстрелов на оконном стекле обнаружила жительница дома по ул. Братская, 12. Окна выходят на магазин. По мнению женщины, стрельба была ночью или рано утром. Женщину испугало случившееся, она боится, что неадекватные люди, устроившие пальбу по жилому дому, вернутся.
В пресс-службе УМВД сайту perm.aif.ru сообщили, что по этому факту зарегистрирован материал проверки. «Выясняются все обстоятельства происшедшего».
Напомним, ранее в Перми перед судом предстал мужчина, стрелявший в знакомого.