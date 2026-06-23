Пермячку напугала ночная стрельба в окна квартиры в микрорайоне Южный

Как пишет группа в ВК «Инцидент. Пермь», отверстия от выстрелов на оконном стекле обнаружила жительница дома по ул. Братская, 12. Окна выходят на магазин. По мнению женщины, стрельба была ночью или рано утром. Женщину испугало случившееся, она боится, что неадекватные люди, устроившие пальбу по жилому дому, вернутся.