СМИ: арестован экс-глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов

Ранее о задержании бывшего топ-менеджера сообщала газета «Ведомости». Источники издания также связывали уголовное преследование с периодом работы Полубояринова в ВЭБе в 2009—2019 годах.

Михаил Полубояринов возглавлял «Аэрофлот» с ноября 2020 года по апрель 2022 года. В январе 2023 года Полубояринов перешел на работу в госкорпорацию «Ростех».