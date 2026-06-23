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СМИ: арестован экс-глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов

Тверской районный суд Москвы отправил под стражу на два месяца бывшего генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» Михаила Полубояринова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом расследования.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Собеседники РБК уточнили, что Полубояринову предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Уголовное дело было возбуждено 27 апреля следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД по Москве.

По словам двух источников издания, предполагаемые злоупотребления связаны с санацией Связь-банка и банка «Глобэкс».

Ранее о задержании бывшего топ-менеджера сообщала газета «Ведомости». Источники издания также связывали уголовное преследование с периодом работы Полубояринова в ВЭБе в 2009—2019 годах.
Михаил Полубояринов возглавлял «Аэрофлот» с ноября 2020 года по апрель 2022 года. В январе 2023 года Полубояринов перешел на работу в госкорпорацию «Ростех».

Как писал РБК, на новом месте он должен был курировать вопросы финансового обеспечения.