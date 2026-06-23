СМИ: арестован экс-глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов

Собеседники РБК уточнили, что Полубояринову предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Уголовное дело было возбуждено 27 апреля следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД по Москве.
По словам двух источников издания, предполагаемые злоупотребления связаны с санацией Связь-банка и банка «Глобэкс».
Ранее о задержании бывшего топ-менеджера сообщала газета «Ведомости». Источники издания также связывали уголовное преследование с периодом работы Полубояринова в ВЭБе в 2009—2019 годах.
Михаил Полубояринов возглавлял «Аэрофлот» с ноября 2020 года по апрель 2022 года. В январе 2023 года Полубояринов перешел на работу в госкорпорацию «Ростех».
Как писал РБК, на новом месте он должен был курировать вопросы финансового обеспечения.