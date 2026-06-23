В Самаре следующее заседание по делу Тарховых пройдет 25 июня

Таксист Белозерцев сообщил, что 7 января 2026 года Тархова попросила отвезти бочки якобы для крио-шоу в ресторане. Через несколько дней она попросила помочь выбросить тяжелый пакет с мусором на другой улице. Возможно, что Екатерина могла выкинуть останки дедушки и бабушки в мусорку. Продавец строительного магазина описал девушку как нервную и взвинченную при покупке пилы, якобы в подарок.