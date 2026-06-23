Пострадавших при ракетной атаке ВСУ навестил глава воронежского Минздрава

Напомним, что при ракетной атаке ВСУ на Воронеж пострадали десятки мирных жителей. Большую часть из них после оказания медпомощи отпустили домой. От действий врага погибли пять человек, в связи с чем в регионе объявлен трёхдневный траур. Подробнее об атаке — в нашем материале.