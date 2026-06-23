Пострадавших при ракетной атаке ВСУ навестил глава воронежского Минздрава

Министр здравоохранения Воронежской области Игорь Банин навестил людей, пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ на столицу Черноземья в понедельник, 22 июня. Он посетил медучреждения в день ЧП. Об этом сообщили в социальных сетях регионального ведомства.
В Минздраве уточнили, что все пациенты, кому это требовалось, получили консультации ведущих федеральных центров.
Сотрудники ведомства держат под контролем процесс оказания медицинской помощи пострадавшим.
Напомним, что при ракетной атаке ВСУ на Воронеж пострадали десятки мирных жителей. Большую часть из них после оказания медпомощи отпустили домой. От действий врага погибли пять человек, в связи с чем в регионе объявлен трёхдневный траур. Подробнее об атаке — в нашем материале.