Нижегородца осудили за хищение 350 тысяч рублей, выделенных на поддержку малого бизнеса

Известно, что в начале 2025 года молодой человек обратился в управление социальной защиты населения Балахнинского округа для оказания ему господдержки в размере 350 тысяч рублей. Согласно поданному заявлению, данные средства требовались для реализации услуг рекламы, фотосъемки, фото- и видеомонтажа, то есть на поддержку малого предпринимательства.