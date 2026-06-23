Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородца осудили за хищение 350 тысяч рублей, выделенных на поддержку малого бизнеса

Полученными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению.

Балахнинский городской суд признал жителя Нижнего Новгорода виновным в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры в своем макс-канале.

Известно, что в начале 2025 года молодой человек обратился в управление социальной защиты населения Балахнинского округа для оказания ему господдержки в размере 350 тысяч рублей. Согласно поданному заявлению, данные средства требовались для реализации услуг рекламы, фотосъемки, фото- и видеомонтажа, то есть на поддержку малого предпринимательства.

Мужчина изготовил документы, необходимые для получения социальной выплаты, в том числе смету на приобретение оборудования. На основании представленных документов ведомство заключило с ним соцконтракт, оказав государственную помощь в размере 350 тысяч рублей.

Нижегородец обналичил полученные денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению, а в ведомство представил недостоверные сведения об осуществлении предпринимательской деятельности.

Суд приговорил злоумышленника к двум годам условного заключения с испытательным сроком в полтора года.

Ранее мы писали, что жительницу Нижнего Новгорода осудили за мошенничество при получении соцвыплат.