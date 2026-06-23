Нижегородца осудили за хищение 350 тысяч рублей, выделенных на поддержку малого бизнеса

Балахнинский городской суд признал жителя Нижнего Новгорода виновным в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры в своем макс-канале.
Известно, что в начале 2025 года молодой человек обратился в управление социальной защиты населения Балахнинского округа для оказания ему господдержки в размере 350 тысяч рублей. Согласно поданному заявлению, данные средства требовались для реализации услуг рекламы, фотосъемки, фото- и видеомонтажа, то есть на поддержку малого предпринимательства.
Мужчина изготовил документы, необходимые для получения социальной выплаты, в том числе смету на приобретение оборудования. На основании представленных документов ведомство заключило с ним соцконтракт, оказав государственную помощь в размере 350 тысяч рублей.
Нижегородец обналичил полученные денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению, а в ведомство представил недостоверные сведения об осуществлении предпринимательской деятельности.
Суд приговорил злоумышленника к двум годам условного заключения с испытательным сроком в полтора года.
Ранее мы писали, что жительницу Нижнего Новгорода осудили за мошенничество при получении соцвыплат.