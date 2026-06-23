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Несовершеннолетний на мопеде столкнулся с иномаркой в Ковернинском округе

Врачи осмотрели пострадавшего на месте аварии.

Пятнадцатилетний водитель мопеда без прав управления столкнулся с легковым автомобилем Kia Spectra при попытке левого поворота. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло днем 23 июня на втором километре автодороги «Гари — Дёмино» в Ковернинском муниципальном округе.

В результате аварии оба транспортных средства были незначительно повреждены. Травмировавшегося несовершеннолетнего осмотрела бригада скорой помощи на месте ДТП.

Ранее сообщалось, что двое детей и двое взрослых попали в больницу из-за уснувшего водителя в Нижегородской области.