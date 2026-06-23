Несовершеннолетний на мопеде столкнулся с иномаркой в Ковернинском округе

Пятнадцатилетний водитель мопеда без прав управления столкнулся с легковым автомобилем Kia Spectra при попытке левого поворота. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
ДТП произошло днем 23 июня на втором километре автодороги «Гари — Дёмино» в Ковернинском муниципальном округе.
В результате аварии оба транспортных средства были незначительно повреждены. Травмировавшегося несовершеннолетнего осмотрела бригада скорой помощи на месте ДТП.
Ранее сообщалось, что двое детей и двое взрослых попали в больницу из-за уснувшего водителя в Нижегородской области.