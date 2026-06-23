В Ростовской области ликвидируют крупное возгорание на мусорном полигоне

Для борьбы с огнем была задействована тяжелая техника. Восемь спецмашин — бульдозер, два экскаватора и пять самосвалов — провели послойную пересыпку горящего мусора грунтом. Это требуется для того, чтобы перекрыть доступ кислорода к пламени.