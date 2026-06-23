В Волгограде полиция и ФСБ вычислили виртуальную телефонную станцию мошенников

— Всю технику и необходимые инструкции для работы анонимные кураторы присылали ей посредством доставки. Они же арендовали для неё квартиры в разных районах города с определенной периодичностью, чтобы скрыть местонахождение нелегального узла связи, — сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.