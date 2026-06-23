Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Ростовом в аквапарке утонул трехлетний мальчик

В Ростовской области после смерти ребенка в аквапарке завели уголовное дело.

В Батайске Ростовской области возбуждено уголовное дело после трагического происшествия в местном аквапарке. Во вторник, 23 июня, в открытом бассейне развлекательного комплекса утонул трехлетний мальчик.

Региональное управление Следственного комитета квалифицировало произошедшее по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека. Санкции данной статьи предусматривают наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

— В настоящее время на территории аквапарка работает следственная группа, сотрудники ведомства опрашивают очевидцев и персонал, а также проводят необходимые экспертизы для установления всех деталей ЧП, — рассказали в СУ СК по Ростовской области.

Свою проверку по факту гибели ребенка также начала прокуратура.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

80-летний мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Таганроге.