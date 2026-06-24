В Екатеринбурге около пожарной части сгорела иномарка

В Екатеринбурге 23 июня вечером загорелся автомобиль. Иномарка полыхала возле пожарного депо, расположенного на улице Белинского. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщает очевидец. Столбы огня стремительно охватили черную машину.
— Пожарные были не из этого депо. На место происшествия они приехали буквально за считанные минуты. Хотя это не помогло, и автомобиль попросту выгорел дотла, — рассказал екатеринбуржец Кирилл.
В ГУ МЧС Свердловской области напоминают о необходимости соблюдения правил эксплуатации транспорта. В каждом автомобиле должны быть первичные средства пожаротушения.
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