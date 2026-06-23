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Работала по указанию кураторов: в Волгограде задержали помощницу аферистов

Женщина выполняла обязанности администратора узла связи.

В Волгограде полицейские задержали 32-летнюю жительницу города, которую подозревают в пособничестве телефонным мошенникам. Сотрудники УБК ГУ МВД совместно с региональным Управлением ФСБ пресекли работу мобильного узла связи, через который, по данным полиции, аферисты совершали звонки.

В волгоградской полиции рассказали, что женщина занималась этой деятельностью с апреля по июнь 2026 года. Она размещала и обслуживала оборудование для пропуска трафика виртуальной телефонной станции в арендованных квартирах разных районов Волгограда. Технику и инструкции ей, как утверждают правоохранители, передавали кураторы.

Полиция установила, что за два месяца при технической поддержке подозреваемой было совершено 277 преступлений, а ущерб превысил 35 млн рублей. Во время обыска сотрудники изъяли сим-бокс, 4 маршрутизатора виртуальной связи, 5 телефонов, ноутбук, 6 роутеров и 16 антенн сотовой связи.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, как подростки украли шоколадки в магазине Волгограда.