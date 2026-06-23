Работала по указанию кураторов: в Волгограде задержали помощницу аферистов

В волгоградской полиции рассказали, что женщина занималась этой деятельностью с апреля по июнь 2026 года. Она размещала и обслуживала оборудование для пропуска трафика виртуальной телефонной станции в арендованных квартирах разных районов Волгограда. Технику и инструкции ей, как утверждают правоохранители, передавали кураторы.