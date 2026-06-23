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Первый лесной пожар зафиксирован в Борском округе

Предположительной причиной возникновения лесного пожара является неосторожное обращение с огнем.

Источник: Нижегородская правда

На территории Борского лесничества заметили первый пожар в этом году. Об этом сообщает Минлесхоз Нижегородской области.

С помощью видеомониторинга обнаружили задымление в лесном массиве. В ходе выездной проверки факт возгорания подтвердился — огонь разошелся на площади 0,1 га.

К ликвидации возгорания привлекли 7 человек и 3 единицы спецтехники. Предположительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.

Нижегородцам напоминают о важности соблюдения правил противопожарной безопасности. Также им рекомендуют оперативно сообщать обо всех фактах возгорания в лесу и на прилегающих территориях.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что 68 пожаров произошло в Нижегородской области за минувшую неделю.