Первый лесной пожар зафиксирован в Борском округе

На территории Борского лесничества заметили первый пожар в этом году. Об этом сообщает Минлесхоз Нижегородской области.
С помощью видеомониторинга обнаружили задымление в лесном массиве. В ходе выездной проверки факт возгорания подтвердился — огонь разошелся на площади 0,1 га.
К ликвидации возгорания привлекли 7 человек и 3 единицы спецтехники. Предположительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.
Нижегородцам напоминают о важности соблюдения правил противопожарной безопасности. Также им рекомендуют оперативно сообщать обо всех фактах возгорания в лесу и на прилегающих территориях.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что 68 пожаров произошло в Нижегородской области за минувшую неделю.