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На трассе под Ростовом из-за превышения скорости опрокинулся автомобиль

В ДТП под Ростовом ранены два человека.

Источник: Комсомольская правда

В Пролетарском районе Ростовской области на автодороге «Котельниково — Песчанокопское» произошло серьезное ДТП с перевернувшимся автомобилем. В результате травмы получили два человека. Об этом сообщили в областной ГАИ.

По предварительной информации ведомства, 30-летний мужчина за рулем автомобиля «Фольксваген» превысил скорость. В результате водитель не справился с управлением, иномарка съехала с дороги в кювет и опрокинулась.

В аварии пострадали два пассажира легковушки — мужчины в возрасте 24 и 64 лет. Они получили травмы различной степени тяжести.

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