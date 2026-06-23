Воронежская пенсионерка отдала мошенникам 3,1 млн рублей

Сначала пенсионерке в мессенджере написала якобы бывшая коллега, предупредив об утечке базы данных. Затем женщине позвонил лжесотрудник ФСБ, заявивший о возбуждении уголовного дела из-за подозрительных денежных переводов. Позже к разговору подключились «следователь» и «сотрудник Центробанка», убедившие потерпевшую передать сбережения «государству» для их сохранности.