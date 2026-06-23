Серийному убийце из Архангельской области дали еще 9 лет за убийство 3 женщин

Следующее убийство произошло через несколько дней после первого. Преступник вступил в сексуальную связь со второй потерпевшей, однако затем они поссорились. После этого фигурант вывез женщину в лес, накинул веревку ей на шею и задушил. Последнее преступление произошло в июле 1990 года на острове Краснофлотский: фигурант заколол отверткой третью потерпевшую, она скончалась на месте. Осужденный полностью признал вину и дал признательные показания.