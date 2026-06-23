В Мадриде прогремел взрыв в небоскребе

«Находящиеся в небоскребе люди были эвакуированы, пока у нас нет данных о пострадавших», — сказали в ведомстве.
Как уточнили в ведомстве, речь идет о башне энергетической компании Moeve, одного из небоскребов делового комплекса в районе Чамартин.
По данным телерадиокомпании RTVE, пожар произошел в техническом помещении на 25-м этаже. На место прибыли пожарные, сотрудники полиции и медики. Отмечается, что возгорание уже локализовано. Двум людям оказали помощь из-за легкого отравления дымом, еще одной женщине-прохожей — из-за приступа тревоги.
Причины взрыва и последовавшего пожара выясняются.