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В Мадриде прогремел взрыв в небоскребе

МАДРИД, 23 июн — РИА Новости. Небоскреб в деловом районе Мадрида эвакуировали после взрыва, сообщил РИА Новости представитель Национальной полиции Испании.

Источник: © РИА Новости

«Находящиеся в небоскребе люди были эвакуированы, пока у нас нет данных о пострадавших», — сказали в ведомстве.

Как уточнили в ведомстве, речь идет о башне энергетической компании Moeve, одного из небоскребов делового комплекса в районе Чамартин.

По данным телерадиокомпании RTVE, пожар произошел в техническом помещении на 25-м этаже. На место прибыли пожарные, сотрудники полиции и медики. Отмечается, что возгорание уже локализовано. Двум людям оказали помощь из-за легкого отравления дымом, еще одной женщине-прохожей — из-за приступа тревоги.

Причины взрыва и последовавшего пожара выясняются.