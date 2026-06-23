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В Калининграде из автобуса высадили восьмилетнего ребенка, оплатившего проезд

В Калининграде контролер высадила восьмилетнего ребенка из автобуса № 36, который оплатил проезд по взрослому тарифу" из-за того, что ей не удалось идентифицировать факт оплаты поездки. Об этом во вторник, 23 июня, сообщил отец мальчика по имени Павел.

В Калининграде контролер высадила восьмилетнего ребенка из автобуса № 36, который оплатил проезд по взрослому тарифу" из-за того, что ей не удалось идентифицировать факт оплаты поездки. Об этом во вторник, 23 июня, сообщил отец мальчика по имени Павел.

— Контролер высадила восьмилетнего ребёнка на улицу, грубо нарушив законодательство. Ребенок с плачем вышел и пошел домой пешком, — пожаловался мужчина.

Он направил в адрес перевозчика досудебную претензию с требованием провести проверку и дать публичный ответ. Отец ребенка отметил, что по закону высаживать детей возрастом до 16 лет из общественного транспорта запрещено даже в случае, если они не оплатили проезд.

На данный момент перевозчик «Калининград-ГорТранс» никак не прокомментировал ситуацию, передает Telegram-канал «Клопс».

5 февраля в Томске водитель автобуса № 29 выгнал школьника из салона из-за того, что ему не хватило двух рублей для оплаты проезда в транспорте. После этого СУ СК России по Октябрьскому району начал проводить проверку по факту случившегося.

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