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Гомельчанин избил пожилого соседа ради удовольствия, а затем вызвал себе скорую и попросил отвезти в психдиспансер

В Гомеле рецидивист-насильник напал на 86-летнего соседа ради удовольствия.

Источник: Комсомольская правда

В Гомеле мужчина избил 86-летнего соседа у него в квартире ради своего удовольствия, сообщает belkagomel.by.

Нападение было совершено в одной из гомельской малосемеек в Сельмашевском микрорайоне. В тот день 38-летний мужчина втолкнул пожилого гомельчанина в его квартиру и стал избивать. Он разбил о голову пенсионера стеклянную банку и настольную лампу, нанес десятки ударов, причинив множественные травмы.

После нападавший вышел из квартиры, вызвал сам себе скорую помощь и попросил медиков отвезти его психдиспансер, в котором он состоит на учете. Избитого же пенсионера случайно обнаружил его сын, который зашел навестить отца на обеденном перерыве.

Правоохранители установили, что конфликта между соседями не было. А причиной нападения стала странная тяга нападавшего.

— На вопрос следователя о мотиве нападения обвиняемый признался, что ему доставляет удовольствие, когда он видит, что другому человеку плохо и он страдает, — сообщила следователь Гомельского городского отдела Следственного комитета Екатерина Здольникова.

К слову, ранее фигурант уже был судим за преступления против половой неприкосновенности и отбывал длительный срок лишения свободы. Ему провели судебно-психиатрическую экспертизу, которая, однако, показала вменяемость гомельчанина.

Суд приговорил его к пяти годам заключения с направлением в исправительное учреждение закрытого типа.

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