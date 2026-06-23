Гомельчанин избил пожилого соседа ради удовольствия, а затем вызвал себе скорую и попросил отвезти в психдиспансер

Нападение было совершено в одной из гомельской малосемеек в Сельмашевском микрорайоне. В тот день 38-летний мужчина втолкнул пожилого гомельчанина в его квартиру и стал избивать. Он разбил о голову пенсионера стеклянную банку и настольную лампу, нанес десятки ударов, причинив множественные травмы.