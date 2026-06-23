Гомельчанин избил пожилого соседа ради удовольствия, а затем вызвал себе скорую и попросил отвезти в психдиспансер

В Гомеле мужчина избил 86-летнего соседа у него в квартире ради своего удовольствия, сообщает belkagomel.by.
Нападение было совершено в одной из гомельской малосемеек в Сельмашевском микрорайоне. В тот день 38-летний мужчина втолкнул пожилого гомельчанина в его квартиру и стал избивать. Он разбил о голову пенсионера стеклянную банку и настольную лампу, нанес десятки ударов, причинив множественные травмы.
После нападавший вышел из квартиры, вызвал сам себе скорую помощь и попросил медиков отвезти его психдиспансер, в котором он состоит на учете. Избитого же пенсионера случайно обнаружил его сын, который зашел навестить отца на обеденном перерыве.
Правоохранители установили, что конфликта между соседями не было. А причиной нападения стала странная тяга нападавшего.
— На вопрос следователя о мотиве нападения обвиняемый признался, что ему доставляет удовольствие, когда он видит, что другому человеку плохо и он страдает, — сообщила следователь Гомельского городского отдела Следственного комитета Екатерина Здольникова.
К слову, ранее фигурант уже был судим за преступления против половой неприкосновенности и отбывал длительный срок лишения свободы. Ему провели судебно-психиатрическую экспертизу, которая, однако, показала вменяемость гомельчанина.
Суд приговорил его к пяти годам заключения с направлением в исправительное учреждение закрытого типа.
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