Трёхлетний малыш утонул в бассейне аквапарка под Ростовом

Ранее в Вавожском районе Удмуртии восьмилетний мальчик утонул в реке Ува. Ребёнок отправился на самодельный пирс вместе с приятелем. Во время купания в воде он утонул. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В рамках расследования специалисты устанавливают все обстоятельства и условия, которые привели к гибели несовершеннолетнего.