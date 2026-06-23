Золотые монеты на 2 млрд рублей похитили сотрудницы банка в Петербурге

Ранее в Подмосковье работник собачьего приюта похитил у своей работодательницы золотые и серебряные украшения. Похищенное он сдал в ломбард, получив около 62 тысяч рублей, а на вырученные деньги вместе с приятелем купил алкоголь. В итоге в приюте произошёл конфликт и началась поножовщина.