В Астраханской области осудили маньяка, насиловавшего и убивавшего женщин в 90-е

В июле 1989 года обвиняемый предложил подвезти женщину, которая ожидала автобус. Он отвез ее к себе на дачу, где пытался склонить к интимной связи. Получив отказ, он попытался задушить женщину. Убедившись, что жертва не подает признаков жизни, он решил скрыть следы преступления и перенес ее в лес неподалеку от поселка Вайново. От полученных ранений она скончалась.