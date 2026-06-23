В Астраханской области осудили маньяка, насиловавшего и убивавшего женщин в 90-е

Суд озвучил приговор маньяку в Архангельской области за серию расправ над женщинами. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.
В 1989 году обвиняемый дважды встретил женщин, ожидавших попутный транспорт, и предложил подвезти их. На самом деле он отвозил их в свой дачный дом, где пытался склонить их к сексуальной связи.
В июле 1989 года обвиняемый предложил подвезти женщину, которая ожидала автобус. Он отвез ее к себе на дачу, где пытался склонить к интимной связи. Получив отказ, он попытался задушить женщину. Убедившись, что жертва не подает признаков жизни, он решил скрыть следы преступления и перенес ее в лес неподалеку от поселка Вайново. От полученных ранений она скончалась.
Несколько дней спустя он привел к себе другую жертву, с которой вступил в половую связь, а затем вывез ее в тот же лес и задушил. В июле 1990 года на острове Краснофлотский он убил еще одну женщину.
В ходе расследования старых преступлений следователи и криминалисты Следственного комитета совместно с сотрудниками МВД смогли идентифицировать преступника. Благодаря психологическому контакту ранее осужденный признался и подробно рассказал о совершенных преступлениях.
Суд изначально приговорил его к 9 годам и 11 месяцам колонии строгого режима, но с учетом предыдущих приговоров за аналогичные преступления в окончательном решении назначил пожизненное лишение свободы, говорится в материале.
13 июня первый апелляционный суд смягчил приговор Юрию Филькину, осужденному за серийные убийства пенсионерок, разбои и покушения на убийства. Срок наказания снижен до 21 года и 9 месяцев лишения свободы.