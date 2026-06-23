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В Мадриде эвакуировали небоскрёб после мощного взрыва на 25-м этаже

В небоскрёбе делового комплекса Torre Moeve на севере Мадрида произошёл пожар. Возгорание возникло примерно на середине 49-этажного здания, в техническом помещении на 25-м этаже после взрыва. Об этом пишет El Mundo.

Источник: Life.ru

Пожар охватил небоскрёб Torre Moeve. Видео © X/ Virales del Mundo.

Экстренные службы оперативно начали эвакуацию сотрудников. Люди самостоятельно покидали здание по лестницам, а вокруг комплекса было усилено присутствие полиции. Несколько человек получили лёгкое отравление, у одного зафиксировали паническую атаку, но госпитализация никому не понадобилась.

После ликвидации пожара спасатели освободили трёх человек, которые находились в безопасной зоне на верхних этажах. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание. Власти продолжают оценивать ущерб и последствия происшествия.

Ранее Life.ru сообщал о пожаре на верхних этажах небоскрёба Emirates Financial Towers в Дубае. Он находится в одном из деловых районов Дубая. Здание относится к числу заметных высотных объектов города.

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