В Мадриде эвакуировали небоскрёб после мощного взрыва на 25-м этаже

Пожар охватил небоскрёб Torre Moeve. Видео © X/ Virales del Mundo.
Экстренные службы оперативно начали эвакуацию сотрудников. Люди самостоятельно покидали здание по лестницам, а вокруг комплекса было усилено присутствие полиции. Несколько человек получили лёгкое отравление, у одного зафиксировали паническую атаку, но госпитализация никому не понадобилась.
После ликвидации пожара спасатели освободили трёх человек, которые находились в безопасной зоне на верхних этажах. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание. Власти продолжают оценивать ущерб и последствия происшествия.
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