За шесть часов над регионами России сбили 31 украинский БПЛА

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по Керченскому полуострову. Представители Следственного комитета России завели дело о теракте из-за массированной атаки по объектам гражданской инфраструктуры. В ведомстве уточнили, что среди мирных жителей есть погибшие и раненые, а число пострадавших устанавливается.
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