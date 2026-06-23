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Трехлетний ребенок утонул в аквапарке в Ростовской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка в аквапарке.

Источник: Комсомольская правда

Трехлетний ребенок утонул в открытом бассейне развлекательного комплекса аквапарке в Батайске Ростовской области. Об этом сообщает «КП-Ростов-на-Дону».

Трагедия произошла во вторник, 23 июня, в местном аквапарке. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности и повлекли по неосторожности смерть человека.

«В настоящее время на территории аквапарка работает следственная группа, сотрудники ведомства опрашивают очевидцев и персонал, а также проводят необходимые экспертизы для установления всех деталей ЧП», — заявили в ведомстве.

Наказание может достигать шести лет лишения свободы. Региональная прокуратура начала проверку по факту гибели ребенка.

Ранее сайт KP.RU писал, что следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 7-летнего ребенка на Ладожском озере в Карелии.