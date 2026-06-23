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Рысь забралась в беседку в коттеджном поселке в Новой Москве

Дикая рысь залезла в беседку в Краснопахорском районе Новой Москвы. Об этом во вторник, 23 июня, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на собственный источник.

Дикая рысь залезла в беседку в Краснопахорском районе Новой Москвы. Об этом во вторник, 23 июня, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на собственный источник.

По информации источника, рысь заметили на улице Радужной в коттеджном поселке Былово. Местные жители рассказали, что увидели дикую кошку под столом беседки и вызвали спасателей, которые заблокировали животное в постройке.

На место происшествия выехали специалисты, подробности инцидента устанавливаются, говорится в материале.

Рыси — не единственные гости из дикой природы, с которыми можно неожиданно столкнуться в Московском регионе. Ранее начальник научного отдела национального парка «Лосиный остров» Карина Фоменко объяснила, почему лисы все чаще встречаются на улицах Москвы. Она отметила, что это связано не только с сезоном гона, но и с расширением городской среды. Это привело к увеличению количества мусорных площадок, привлекательных для хищников.

В январе москвичи заметили в городе лису, которая забралась на крышу теннисного клуба на Коломенской набережной.