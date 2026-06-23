Рысь забралась в беседку в коттеджном поселке в Новой Москве

Рыси — не единственные гости из дикой природы, с которыми можно неожиданно столкнуться в Московском регионе. Ранее начальник научного отдела национального парка «Лосиный остров» Карина Фоменко объяснила, почему лисы все чаще встречаются на улицах Москвы. Она отметила, что это связано не только с сезоном гона, но и с расширением городской среды. Это привело к увеличению количества мусорных площадок, привлекательных для хищников.