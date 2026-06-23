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В городе-спутнике ЗАЭС из-за атаки БПЛА погиб сотрудник коммунальных служб

Сотрудник коммунальной службы погиб, а три местные жительницы получили ранения в результате атак Вооружённых сил Украины по Энергодару. О случившемся рассказал глава города Максим Пухов в телеграм-канале.

Источник: Life.ru

«Сегодня утром в результате вражеской атаки дрона погиб наш коллега, сотрудник МКУ ГОЭ “Благоустройство и озеленение”. Он просто выполнял свои ежедневные обязанности. Человек погиб на месте», — говорится в сообщении.

Чуть позже под удар попал магазин на улице Лесной. Там осколочные поражения получили три женщины. Всем пострадавшим оперативно оказали необходимую медицинскую помощь. Глава города выразил глубокие соболезнования семье погибшего работника и пожелал раненым скорейшего выздоровления. Всю городская инфраструктура и экстренные службы продолжают функционировать в штатном режиме.

Ранее генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв сообщил о гибели сотрудника Запорожской АЭС и ранении его коллеги во время атаки беспилотников на Энергодар. По словам Лихачёва, всего в ходе налёта БПЛА пострадали четверо жителей города. Двое из них оказались работниками цеха централизованного ремонта атомной станции. За жизнь одного сейчас борются врачи, а второй, к сожалению, погиб.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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