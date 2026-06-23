В Архангельской области осудили серийного маньяка, убивавшего женщин

В июле того же года он привез первую жертву на дачу, задушил и перевез в лес Вайново. Там он обнаружил, что женщина еще жива, и попытался изнасиловать. После чего нанес удары колющим предметом, от чего она скончалась. Через несколько дней повторил действия с другой женщиной, вступив с ней в интимную связь, а затем задушил ее. В июле 1990 года на острове Краснофлотский повторил действия в отношении еще одной женщины.