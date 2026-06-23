Украинского военного приговорили к 15 годам за теракт в Курской области

Как установило следствие, весной 2025 года Олейник, являясь солдатом 425-го отдельного штурмового полка «Скала» Вооружённых сил Украины, незаконно проник на территорию Российской Федерации. В составе своего подразделения, имея при себе автомат и гранаты, он прибыл на обозначенный участок местности в Курской области. Там он вёл наблюдение за населённым пунктом, его жителями и российскими военнослужащими, а также принимал участие в вооружённой блокаде территории.