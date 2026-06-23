Девочку, планировавшую теракт в школе в Екатеринбурге, поместили на лечение

А ранее суд вынес приговор 60-летней жительнице Хабаровска. Женщина признана виновной по ряду тяжких статей, включая участие в деятельности экстремистской и террористической организаций, склонение к совершению теракта и подготовку террористического акта. Она разделяла идеи участников террористического сообщества и пыталась вовлекать в противоправную деятельность своих знакомых.