В Петербурге мужчина проломил череп пациенту больницы во время драки

В Санкт-Петербурге задержали 48-летнего мужчину после данных о том, что он нанес тяжелые травмы пациенту больницы, сообщает ГУ Росгвардии по городу и области.
Наряд Росгвардии прибыл к медучреждению, персонал которого использовал кнопку тревожной сигнализации. Специалисты задержали мужчину с применением наручников. Предварительно, в изоляторе клинико-диагностического блока больницы задержанный нанес пострадавшему серию ударов руками и ногами.
«55-летний мужчина упал и уже не мог подняться», — говорится в публикации.
Пострадавший получил множественные травмы. В частности, у него оказался поврежден череп. Мужчине оказали необходимую помощь, а задержанного доставили в отдел полиции.
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