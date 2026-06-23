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В Петербурге мужчина проломил череп пациенту больницы во время драки

В больнице Петербурга мужчина нанес пациенту серию ударов руками и ногами.

Источник: Аргументы и факты

В Санкт-Петербурге задержали 48-летнего мужчину после данных о том, что он нанес тяжелые травмы пациенту больницы, сообщает ГУ Росгвардии по городу и области.

Наряд Росгвардии прибыл к медучреждению, персонал которого использовал кнопку тревожной сигнализации. Специалисты задержали мужчину с применением наручников. Предварительно, в изоляторе клинико-диагностического блока больницы задержанный нанес пострадавшему серию ударов руками и ногами.

«55-летний мужчина упал и уже не мог подняться», — говорится в публикации.

Пострадавший получил множественные травмы. В частности, у него оказался поврежден череп. Мужчине оказали необходимую помощь, а задержанного доставили в отдел полиции.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области произошла массовая драка с участием 60 человек.