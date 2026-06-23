В Запорожской области усилили борьбу с дронами ВСУ Hornet после атак на трассы

«Все БПЛА противника подлежат безусловному уничтожению. Фиксируем участившиеся случаи применения типа Hornet», — сообщил Балицкий.
Губернатор подчеркнул, что бойцы мобильных огневых групп, которые несут круглосуточное дежурство на трассах, хорошо изучили уязвимости данных беспилотников. Они действуют на опережение, минимизируя угрозу для мирного населения и инфраструктуры.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские системы противовоздушной обороны за шесть часов сбили и уничтожили 31 украинский беспилотник над территориями России, Абхазии и Чёрного моря. Инциденты произошли над территориями Белгородской, Воронежской, Курской, Тульской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Республик Крым и Абхазия, а также над акваторией Чёрного моря.
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