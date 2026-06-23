В Турции неопознанный беспилотник упал в саду рядом с жилым домом

Как уточняет газета, местный житель Муса Зилан услышал сильный грохот и, выйдя из дома, обнаружил в своем саду обломки беспилотника. Отмечается, что аппарат упал примерно в десяти метрах от жилого дома. По предварительным оценкам, его масса могла превышать 200 килограммов.