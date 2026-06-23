Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Турции неопознанный беспилотник упал в саду рядом с жилым домом

В турецкой провинции Кастамону неопознанный беспилотный летательный аппарат упал вблизи жилого дома и загорелся, сообщает газета Milliyet.

Источник: AP 2024

«Беспилотный летательный аппарат упал в фундуковом саду рядом с домом в деревне Кушкаясы района Джиде. После падения аппарат загорелся, а его обломки разлетелись по окрестностям», — пишет издание.

Как уточняет газета, местный житель Муса Зилан услышал сильный грохот и, выйдя из дома, обнаружил в своем саду обломки беспилотника. Отмечается, что аппарат упал примерно в десяти метрах от жилого дома. По предварительным оценкам, его масса могла превышать 200 килограммов.

После получения сигнала на место происшествия были направлены подразделения жандармерии. Правоохранители оцепили район падения и приступили к расследованию.

Согласно данным Milliyet, турецкие власти устанавливают происхождение беспилотника и его принадлежность. Расследование продолжается.

Ранее в июне на побережье Черного моря в провинциях Бартын и Самсун также были обнаружены обломки неопознанных беспилотников.