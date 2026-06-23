На северо-востоке Москвы мотоциклист погиб в ДТП с легковушкой

Трагедия произошла на Снежной улице, в районе дома 12. По предварительной информации, водитель легковушки выполнял разворот и не убедился в безопасности манёвра.
В этот момент в его машину врезался двухколёсный транспорт. Удар оказался фатальным для мотоциклиста.
От полученных травм мужчина умер. Сейчас на месте работают экстренные службы.
Сотрудники правоохранительных органов опрашивают свидетелей и выясняют полную картину случившегося. Им предстоит установить все обстоятельства столкновения.
По факту аварии будет принято процессуальное решение. Движение в районе ДТП может быть временно затруднено.
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