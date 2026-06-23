«Архангельскому Чикатило» добавили почти 10 лет за убийства времён СССР

Сам осуждённый признал вину и сотрудничал со следствием. С учётом всех ранее вынесенных решений окончательным наказанием для Шипилова остаётся пожизненное лишение свободы. Он был осуждён за серию тяжких преступлений в 2000 году. Позже, в 2016-м, ему также добавляли срок по ранее выявленным эпизодам.