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Средства ПВО за шесть часов сбили 31 украинский беспилотник над регионами России

Российские войска отразили очередную атаку киевского режима.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства противовоздушной обороны успешно ликвидировали 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над терриотрией нескольких регионов РФ, также дроны были сбиты и над акваторией Черного моря. Об этом официально сообщает пресс-служба Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, вражеские дроны российские бойцы перехватили и уничтожили в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники были сбиты над территориями Курской, Белгородской, Воронежской, а такжеТульской областей. Кроме того, дроны противника сбили над Краснодарским и Ставропольским краями, а также в воздухе над Республиками Крым и Абхазия и акваторией Черного моря.

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