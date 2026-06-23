Средства ПВО за шесть часов сбили 31 украинский беспилотник над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны успешно ликвидировали 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над терриотрией нескольких регионов РФ, также дроны были сбиты и над акваторией Черного моря. Об этом официально сообщает пресс-служба Минобороны России.
Как отметили в военном ведомстве, вражеские дроны российские бойцы перехватили и уничтожили в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники были сбиты над территориями Курской, Белгородской, Воронежской, а такжеТульской областей. Кроме того, дроны противника сбили над Краснодарским и Ставропольским краями, а также в воздухе над Республиками Крым и Абхазия и акваторией Черного моря.
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