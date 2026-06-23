Средства ПВО за шесть часов сбили 31 украинский беспилотник над регионами России

Как отметили в военном ведомстве, вражеские дроны российские бойцы перехватили и уничтожили в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники были сбиты над территориями Курской, Белгородской, Воронежской, а такжеТульской областей. Кроме того, дроны противника сбили над Краснодарским и Ставропольским краями, а также в воздухе над Республиками Крым и Абхазия и акваторией Черного моря.