Обещали протезы, но украли карту: Пару мошенников отправили в колонию за хищение 1,3 млн у бойца СВО

Ранее Life.ru писал про алчного отца, который 40 лет не общался с сыном, а после его гибели на СВО позарился на выплаты. Мать погибшего обратилась в суд и заявила, что бывший супруг не воспитывал ребёнка с детства и не помогал семье деньгами.