Обещали протезы, но украли карту: Пару мошенников отправили в колонию за хищение 1,3 млн у бойца СВО

По данным следствия, двое фигурантов завладели банковской картой пострадавшего, пообещав помочь с изготовлением и получением протезов рук. С его счёта было похищено 1,3 млн рублей.
Суд признал Кривоносова А. А. и Кривоносову Н. М. виновными и назначил каждому по 2 года 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
Ранее Life.ru писал про алчного отца, который 40 лет не общался с сыном, а после его гибели на СВО позарился на выплаты. Мать погибшего обратилась в суд и заявила, что бывший супруг не воспитывал ребёнка с детства и не помогал семье деньгами.
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