Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе водитель «Газели» насмерть задавил пенсионерку

В Уфе водитель «Газели», двигаясь задним ходом по дворовой территории, совершил наезд на пожилую женщину.

Источник: Аргументы и факты

В Уфе водитель «Газели» совершил смертельный наезд на пожилую женщину во дворе, двигаясь задним ходом. О трагическом инциденте сообщили в городской Госавтоинспекции.

Как рассказали в ГАИ, за рулем грузового автомобиля, совершившего наезд, находился 39-летний водитель.

«В результате ДТП пенсионерка скончалась до приезда скорой медицинской помощи. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции Уфы и другие экстренные службы», — сообщили в ведомстве.

Позже в социальных сетях появилось видео инцидента, на котором запечатлено, как автомобиль переезжает медленно идущую с двумя тростями пенсионерку.

После произошедшего из авто выбежали мужчина и женщина, которые не стали подходить к женщине и начали звонить по телефону.

Ранее сообщалось, что оставленный на парковке автомобиль совершил наезд на четырёхлетнюю девочку.