В Уфе водитель «Газели» насмерть задавил пенсионерку

В Уфе водитель «Газели» совершил смертельный наезд на пожилую женщину во дворе, двигаясь задним ходом. О трагическом инциденте сообщили в городской Госавтоинспекции.
Как рассказали в ГАИ, за рулем грузового автомобиля, совершившего наезд, находился 39-летний водитель.
«В результате ДТП пенсионерка скончалась до приезда скорой медицинской помощи. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции Уфы и другие экстренные службы», — сообщили в ведомстве.
Позже в социальных сетях появилось видео инцидента, на котором запечатлено, как автомобиль переезжает медленно идущую с двумя тростями пенсионерку.
После произошедшего из авто выбежали мужчина и женщина, которые не стали подходить к женщине и начали звонить по телефону.
Ранее сообщалось, что оставленный на парковке автомобиль совершил наезд на четырёхлетнюю девочку.