Спасатели нашли тела двух подростков в озере в Брянской области

В Унече Брянской области матрос-спасатель достал тело погибшего подростка из озера, а тело второго несовершеннолетнего со дна водоема подняли водолазы. Об этом во вторник, 23 июня, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
— Тело одного из подростков извлек матрос-спасатель пляжа на озере Новом. Тело второго подростка подняли водолазы. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению обстоятельств и причин трагедии, — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в озере утонули подростки 2010 и 2011 годов рождения, передает ТАСС.
22 июня тело без признаков жизни нашли в Бутаковском заливе и еще одно — в реке Лихоборке на севере Москвы. Спасатели на катере эвакуировали тело из залива и передали его полицейским на берегу.
14 июня семилетнего мальчика, пропавшего в Карелии, нашли мертвым. Он утонул в Ладожском озере. На остров Есусарет, где произошла трагедия, отдыхать приехала семья из Санкт-Петербурга, состоящая из четырех взрослых и двух детей.