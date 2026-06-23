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Спасатели нашли тела двух подростков в озере в Брянской области

В Унече Брянской области матрос-спасатель достал тело погибшего подростка из озера, а тело второго несовершеннолетнего со дна водоема подняли водолазы. Об этом во вторник, 23 июня, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

В Унече Брянской области матрос-спасатель достал тело погибшего подростка из озера, а тело второго несовершеннолетнего со дна водоема подняли водолазы. Об этом во вторник, 23 июня, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

— Тело одного из подростков извлек матрос-спасатель пляжа на озере Новом. Тело второго подростка подняли водолазы. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению обстоятельств и причин трагедии, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в озере утонули подростки 2010 и 2011 годов рождения, передает ТАСС.

22 июня тело без признаков жизни нашли в Бутаковском заливе и еще одно — в реке Лихоборке на севере Москвы. Спасатели на катере эвакуировали тело из залива и передали его полицейским на берегу.

14 июня семилетнего мальчика, пропавшего в Карелии, нашли мертвым. Он утонул в Ладожском озере. На остров Есусарет, где произошла трагедия, отдыхать приехала семья из Санкт-Петербурга, состоящая из четырех взрослых и двух детей.

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