В Уфе «газель» насмерть сбила пенсионерку, двигаясь задним ходом

В Сети появилось видео с камеры наблюдения. На записи пожилая женщина с двумя тростями медленно пересекает двор. В этот момент движущаяся задним ходом грузовая «газель» наезжает на неё. Из машины выходят водитель и пассажирка, достают телефоны, но к пострадавшей пенсионерке не приближаются. Осторожно, кадры 18+.