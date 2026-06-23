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Ещё один неизвестный беспилотник упал в Турции

В двух турецких провинциях, расположенных на побережье Чёрного моря, местные жители обнаружили беспилотные летательные аппараты. Об инцидентах сообщает агентство IHA.

Источник: Life.ru

Один из дронов, масса которого превышала 200 килограммов, упал в деревне Кушкаясы провинции Кастамону в саду, расположенном по соседству с жилым домом. Очевидцы рассказали, что при падении аппарат загорелся. Информации о пострадавших не поступало.

Второй беспилотник обнаружили в районе Караташ провинции Самсун. Местные жители, обеспокоенные находкой, немедленно сообщили о ней в полицию. Вокруг места ЧП была организована охрана.

В настоящее время специалисты продолжают устанавливать принадлежность аппаратов.

Ранее сообщалось, что в турецком городе Самсун упал дрон. В районе Илкадым люди проснулись от громких звуков, похожих на взрывы. Позднее на месте были обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.