Ещё один неизвестный беспилотник упал в Турции

Один из дронов, масса которого превышала 200 килограммов, упал в деревне Кушкаясы провинции Кастамону в саду, расположенном по соседству с жилым домом. Очевидцы рассказали, что при падении аппарат загорелся. Информации о пострадавших не поступало.
Второй беспилотник обнаружили в районе Караташ провинции Самсун. Местные жители, обеспокоенные находкой, немедленно сообщили о ней в полицию. Вокруг места ЧП была организована охрана.
В настоящее время специалисты продолжают устанавливать принадлежность аппаратов.
Ранее сообщалось, что в турецком городе Самсун упал дрон. В районе Илкадым люди проснулись от громких звуков, похожих на взрывы. Позднее на месте были обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата.
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