Ещё один неизвестный беспилотник упал в Турции

Один из дронов, масса которого превышала 200 килограммов, упал в деревне Кушкаясы провинции Кастамону в саду, расположенном по соседству с жилым домом. Очевидцы рассказали, что при падении аппарат загорелся. Информации о пострадавших не поступало.