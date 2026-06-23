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В Брянской области из озера Новое достали тела двух подростков

В Унече Брянской области произошла трагедия на озере Новое. По информации регионального управления МЧС, погибли двое подростков 2010 и 2011 годов рождения.

Источник: Life.ru

«Тело одного из подростков извлёк матрос‑спасатель пляжа озера Новое. Тело второго подростка подняли водолазы МКУ “Управление по делам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций г. Брянска”», — говорится в сообщении.

Специалисты устанавливают обстоятельства и причины трагедии.

Ранее в Батайске Ростовской области трёхлетний ребёнок утонул в открытом бассейне аквапарка. Следствие квалифицирует произошедшее как оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что привело к смерти человека по неосторожности.

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