В Брянской области из озера Новое достали тела двух подростков

«Тело одного из подростков извлёк матрос‑спасатель пляжа озера Новое. Тело второго подростка подняли водолазы МКУ “Управление по делам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций г. Брянска”», — говорится в сообщении.
Специалисты устанавливают обстоятельства и причины трагедии.
Ранее в Батайске Ростовской области трёхлетний ребёнок утонул в открытом бассейне аквапарка. Следствие квалифицирует произошедшее как оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что привело к смерти человека по неосторожности.
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