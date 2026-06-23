Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины

Во всех регионах Украины звучит оповещение о воздушной тревоге, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Сирены начали работать на всей территории Украины в 22.04 по мск. Сначала оповещение сработало в Киеве, после чего — в остальных регионах.
Напомним, ночью 23 июня в Харькове и Николаеве произошли сильные взрывы.
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