Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины

Сирены начали работать по всей страны в 22.04 по мск.

Источник: Аргументы и факты

Во всех регионах Украины звучит оповещение о воздушной тревоге, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Сирены начали работать на всей территории Украины в 22.04 по мск. Сначала оповещение сработало в Киеве, после чего — в остальных регионах.

Напомним, ночью 23 июня в Харькове и Николаеве произошли сильные взрывы.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше