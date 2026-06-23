В Брянской области из озера достали тела двух подростков

В Брянской области завершены поисковые работы на озере Новое в городе Унеча, где утонули двое подростков, сообщили в региональном управлении МЧС.
Тело одного из погибших извлёк из воды матрос-спасатель, находившийся на дежурстве на пляже. Для подъёма тела второго мальчика на место прибыли водолазы Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Брянска. Сообщается, что погибшие — мальчики 2010 и 2011 годов рождения.
В настоящий момент специалисты проводят проверку и устанавливают все обстоятельства трагедии. Спасатели в очередной раз напоминают о необходимости строгого соблюдения правил безопасности на водоёмах и призывают не оставлять детей без присмотра.
Ранее двух подростков осудили за покушение на военного в Новосибирской области.