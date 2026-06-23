По всей Украине вновь объявляли воздушную тревогу

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины во второй раз за вечер. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
Сначала сирены воздушной тревоги начали звучать в Киеве, после чего в красную зону перешла вся территория страны.
Позже тревогу отменили в Киеве и большинстве регионов страны. В украинской столице предупреждение об угрозе с воздуха действовало около 20 минут.
В красной зоне остаются Днепропетровская, Полтавская, Сумская, Харьковская области.
В новость внесены изменения (23:41 мск) — добавлена информация об отмене тревоги.
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